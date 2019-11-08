В ДHР подтвердили готовность к разведению сил в Петровском 9 ноября

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Донецке заявили о согласовании 9 ноября новой датой разведения сил и средств в Петровском, сообщается в заявлении главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Натальи Никоноровой.

"После длительных переговоров и консультаций с координатором СММ ОБСЕ контактной группы господином Сайдиком и благодаря его личной активной позиции удалось добиться конструктива от представителей Киева и коллегиально согласовать новую дату начала практических мероприятий по устранению нарушений на ранее разведенном участке вблизи Петровского - 9 ноября", - сказано в тексте сообщения.

Глава МИД отметила, что ДНР подтверждает свою готовность к синхронному и зеркальному разведению сил в эту дату.

Никонорова выразила надежду, что завтра в 12:00 (13:00 по московскому времени) стороны приступят к выполнению согласованных мероприятий на участке разведения в соответствии с планом-графиком.

"Если это действительно произойдет, это будет серьезным шагом в конструктивном направлении и значительным прогрессом в выполнении предписаний Нормандской четверки, а также определенным сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта", - подчеркнула она