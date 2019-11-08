Патриарх Александрийский и всей Африки признал Православную церковь Украины

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Предстоятель еще одной православной церкви - патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II признал украинскую неканоническую религиозную структуру - Православную церковь Украины (ПЦУ).

Как следует из размещенной в интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей. Таким образом, Александрийский патриархат присоединился к церквям, признающим автокефалию ПЦУ.

Информацию о том, что Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ, также подтвердил архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря). Об этом архиепископ написал в своем фейсбуке, опубликовав фото письма от Александрийского патриархата.

В конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II, несмотря на противодействие со стороны собственного епископата. После этого, в начале ноября Русская православная церковь (РПЦ) прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви, обвинив Иеронима II в признании "украинского раскола".

Александрийский патриарх - "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, с 1985 по 1990 годы был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. До сих пор патриарх Феодор был известен как один их главных защитников канонического православия на Украине.

Год назад вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал украинский раскол, Феодор II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической церковью этой страны, и обещал ей свою поддержку на международном уровне.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года при содействии Константинопольского патриархата и тогдашнего руководства Украины. До недавнего времени она не была признана ни одной из православных церквей мира, за исключением Константинопольской.