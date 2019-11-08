РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха из-за его поддержки ПЦУ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом, заявляют в Московском патриархате.

"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя "Православной церкви Украины" и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви", - сказал "Интерфаксу" в пятницу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, Священный Синод Московского патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений.

Ранее в пятницу стало известно, что предстоятель еще одной православной церкви мира - Александрийской - патриарх Феодор II признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания как предстоятеля одной из поместных gравославных церквей.

В конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II, несмотря на противодействие со стороны собственного епископата.

Александрийский патриарх - "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. До сих пор патриарх Феодор был известен как один их главных защитников канонического православия на Украине.

Год назад, вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал украинский раскол, Феодор II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической Церковью этой страны, и пообещал ей свою поддержку на международном уровне.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года при содействии Константинопольского патриархата и тогдашнего руководства Украины во главе с тогдашним президентом страны Петром Порошенко. До недавнего времени она не была признана ни одной из православных церквей мира, за исключением Константинопольской.