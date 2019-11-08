Госдеп США обвинил Россию в агрессии против соседних стран

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике внутреннюю и внешнюю политику России.

"Россия вторгается к своим соседям, уничтожает политических оппонентов. Она подавляет независимость Православной церкви Украины. Российские власти применяют полицейские рейды и пытки против крымских татар и украинцев, противостоящих российской агрессии", - заявил Помпео в пятницу на конференции в Берлине "Уроки 1989 года. Свобода и наше будущее".

Он отметил, что на российском Кавказе, в частности, в Чечне, "любой человек, которого власти считают нежелательным, просто исчезает".

Помпео также заявил, что энергопоставки в Европу не должны зависеть от России.