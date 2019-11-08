Госдеп США собрался упразднить пост спецпредставителя по Украине

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Власти США могут упразднить должность специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, пишет в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

Ожидается, что обязанности Волкера распределят между другими сотрудниками госдепа, которые занимаются темами, связанными с Украиной.

Источники издания сообщают, что решение о возможном упразднении должности в значительной мере связано с тем, что администрации США будет сложно найти замену Волкеру на фоне того, как сложно стало работать по направлению Украины.

В последнее время чиновников, занимающихся Украиной, вызывают в Конгресс, на них давят адвокаты госдепа, а их карьеры страдают от этого или же вовсе рушатся, отмечает Foreign Policy. Работа спецпредставителя не оплачивается, сообщает журнал.

"Никто в здравом уме не захочет занять это место. Очевидно, что к тебе будут обращены внимательные взгляды всего мира. А в госдепартаменте сидит руководство, демонстрирующее свое нежелание заступаться за своих сотрудников даже простейшими способами", - заявил журналу неназванный бывший американский чиновник.

Волкер ушел в отставку 27 сентября, он стал первым высокопоставленным американским чиновником, покинувшим свой пост после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Он занял пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года. Волкера, по данным издания, в Киеве уважали и рассматривали как важного союзника.

Его основной задачей было побудить участников конфликта на востоке Украины соблюдать минские договоренности, отмечает Foreign Policy. Тогда такой шаг Трампа расценили как серьезное отношение к ситуации на Украине, отмечает издание.

"Такой сигнал (отказ США назначать нового спецпредставителя - ИФ), мягко говоря, не ободряет, но он был ожидаем. Участие США в мирных переговорах по Донбассу стремится к нулю", - заявила директор киевского центра "Новая Европа" Алена Гетманчук.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Волкер давал показания, в которых сообщил, что адвокат Трампа Руди Джулиани настаивал на том, чтобы Украина начала расследование, связанное с вероятным вмешательством в президентские выборы в США, а также с компанией Burisma, в которой прежде работал Хантер Байден. В то же время, Волкер подчеркнул, что тогда он не счел, что расследование в отношении Burisma было призывом провести расследование в отношении семьи Байденов.