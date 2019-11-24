Салливан на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять минские договорённости

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Первый замгоссекретаря США Джон Салливан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Японии предупредил, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Россией минских договоренностей, сообщает госдеп.

"Замгоссекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договорённостей, а также - от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы, - говорится в заявлении госдепартамента.

Также дипломаты обсудили такие темы, как Сирия, КНДР, сотрудничество по борьбе против терроризма и "вопросы стратегической безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил на встрече с замгоссекретаря США Джоном Салливаном "на полях" G20 в Японии способы решения проблемных вопросов в российско-американских отношениях.

"Мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ, и мы говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях", - сказал Лавров журналистам в Нагое.

При этом министр напомнил, что Салливан возглавлял американскую делегацию на переговорах с РФ по вопросам стратегической стабильности.

По словам Лаврова, он также обсудил с американским дипломатом роль G20 в международных отношениях.

"Подтвердили поддержку этой структуры, она отвечает интересам всех, служит хорошей площадкой для достижения общеприемлемых договоренностей", - заявил Лавров.

В настоящее время сенат США рассматривает кандидатуру Салливана на пост посла США в РФ. Комитет по иностранным делам сената уже высказался за назначение Салливана. Теперь по этому вопросу должен проголосовать сенат в полном составе.