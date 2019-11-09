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У киевского консульства Польши националисты устроили акцию

Они требуют отпустить Мазура

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".

Националисты требуют отпустить Мазура. Они заявили, что пришли поддержать его и что польские полицейские "сделали ошибку".

"Надеемся, что кто-то из посольства сейчас выйдет и даст комментарий обширный", - заявили националисты.

Ранее украинские националисты сообщили в соцсетях о задержании одного из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игоря Мазура (доброволец, ветеран войны в Донбассе, известен под позывным "Тополь") 9 ноября по пути на конференцию, на которую его пригласил вице-маршалок Польши. Они потребовали от МИДа Украины вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.

В 2014 году сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации "УНА-УНСО" Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея, Олега Тягнибоков, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других. "В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях)", - сообщали тогда в СКР.

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