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В Киеве возле строящегося путепровода нашли боевприпасы времен Второй мировой

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о найденном вблизи Шулявского моста складе с более чем сотней боеприпасов времен Второй мировой войны.

"76 лет назад в эти дни Киев освободили от фашистских захватчиков, но эхо тех событий тревожит киевлян до сих пор. Как, например, опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны", - написал Кличко на своей странице в фейсбуке.

Он отметил работу спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по оперативному изъятию и вывозу боеприпасов на полигон для дальнейшего уничтожения.

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