Глава Верховной рады Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии "Слуга народа" во время съезда в Киеве воскресенье.

Однопартийцы поддержали решение Разумкова, который возглавил партию в мае 2019 года. Пост главы партии занял первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко.

Разумков был советником главы государства Владимира Зеленского по политическим вопросам и спикером его избирательного штаба. До него партию "Слуга народа" возглавлял Иван Баканов, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым замглавы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью центрального управления СБУ.

29 августа Разумков был избран председателем Верховной рады IX созыва, после чего неоднократно заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.