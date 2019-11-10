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Глава Верховной рады Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии "Слуга народа" во время съезда в Киеве воскресенье.

Однопартийцы поддержали решение Разумкова, который возглавил партию в мае 2019 года. Пост главы партии занял первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко.

Разумков был советником главы государства Владимира Зеленского по политическим вопросам и спикером его избирательного штаба. До него партию "Слуга народа" возглавлял Иван Баканов, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым замглавы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью центрального управления СБУ.

29 августа Разумков был избран председателем Верховной рады IX созыва, после чего неоднократно заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.

Украина Дмитрий Разумков

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