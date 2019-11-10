Поиск

MI5 начала спецоперацию по защите средств связи британских парламентариев

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Руководство британской спецслужбы МI5 предприняло беспрецедентные меры по защите средств связи парламентариев в преддверии предстоящих в Великобритании всеобщих выборов после того, как были выявлены факты взлома некоторых телефонов, пишет в воскресенье газета The Daily Mirror.

"В преддверии выборов MI5 проводит сверхсекретную операцию по защите телефонов парламентариев от российских хакеров", - пишет издание в эксклюзивном материале, в котором в то же время не содержится никаких подтверждений причастности России к взлому телефонов.

"Парламентариям рекомендовано не использовать какие-либо их гаджеты до тех пор, пока их не очистят от вредоносного программного обеспечения", - продолжает Daily Mirror.

Кроме того, MI5 распространила рекомендацию незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в телефонах и компьютерах государственных учреждений.

MI5 проводит эти действия на фоне трений британского правительства и разведсообщества, связанных с нежеланием кабинета публиковать подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности доклад, посвященный незаконному, как считают авторы документа, участию России в британской политической жизни.

Ранее газета The Times рассказала о россиянах, упомянутых в еще не опубликованном докладе. Среди них - бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании "ЮКОС" Александр Темерко, супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина Любовь, а также Евгений Лебедев - сын владельца лондонской газеты Evening Standard.

Великобритания МI5

Новости по теме

Новости

Участвовавший в выборах президента афганский премьер отказался признать их итоги

В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

Иран увеличил разведанные запасы нефти на треть благодаря новому месторождению

The Times узнала имена россиян из доклада британского разведсообщества по РФ

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

В США проверят Goldman Sachs после твитов о дискриминации пользователей Apple Card

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 ноября

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

Десятки тысяч человек отпраздновали юбилей падения Берлинской стены

Десятки тысяч человек отпраздновали юбилей падения Берлинской стены

У киевского консульства Польши националисты устроили акцию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');