MI5 начала спецоперацию по защите средств связи британских парламентариев

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Руководство британской спецслужбы МI5 предприняло беспрецедентные меры по защите средств связи парламентариев в преддверии предстоящих в Великобритании всеобщих выборов после того, как были выявлены факты взлома некоторых телефонов, пишет в воскресенье газета The Daily Mirror.

"В преддверии выборов MI5 проводит сверхсекретную операцию по защите телефонов парламентариев от российских хакеров", - пишет издание в эксклюзивном материале, в котором в то же время не содержится никаких подтверждений причастности России к взлому телефонов.

"Парламентариям рекомендовано не использовать какие-либо их гаджеты до тех пор, пока их не очистят от вредоносного программного обеспечения", - продолжает Daily Mirror.

Кроме того, MI5 распространила рекомендацию незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в телефонах и компьютерах государственных учреждений.

MI5 проводит эти действия на фоне трений британского правительства и разведсообщества, связанных с нежеланием кабинета публиковать подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности доклад, посвященный незаконному, как считают авторы документа, участию России в британской политической жизни.

Ранее газета The Times рассказала о россиянах, упомянутых в еще не опубликованном докладе. Среди них - бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании "ЮКОС" Александр Темерко, супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина Любовь, а также Евгений Лебедев - сын владельца лондонской газеты Evening Standard.