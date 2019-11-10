The Times узнала имена россиян из доклада британского разведсообщества по РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Имена девяти бизнесменов российского происхождения - спонсоров Консервативной партии - упомянуты в докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности, посвященном незаконному, как считают авторы документа, участию России в британской политической жизни.

Доклад пока еще не опубликован, поскольку его оглашение заблокировано британским правительством, однако о его содержании стало известно изданию The Times.

В частности, в докладе упомянут бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, который за последние семь лет, по данным доклада, пожертвовал консерваторам 1,2 млн фунтов стерлингов. С 2011 года он является подданным Великобритании.

Крупным спонсором консерваторов, согласно The Times, в докладе названа и Любовь Чернухина, супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина. Она лишь за прошлый год пожертвовала партии свыше 450 тыс. фунтов стерлингов.

Кроме того, в докладе упоминается и имя Евгения Лебедева - сына Александра Лебедева, который владеет лондонской газетой Evening Standard.

The Times напоминает, что Евгений Лебедев приглашал Бориса Джонсона, когда он был главой британского МИД, на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.

"Неизвестно, в какой части доклада - открытой или конфиденциальной - упомянуты эти имена", - отмечает The Times.

По данным издания, "британское разведсообщество разгневано задержкой публикации доклада, поскольку меры по защите чувствительной информации уже приняты". Однако, когда доклад может быть опубликован, пока неизвестно.

Как сообщалось, 4 ноября власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.

В минувший вторник The Independent со ссылкой на замминистра иностранных дел Кристофера Пинчера написала, что премьер Британии Борис Джонсон пока слишком занят делами, касающимися выхода страны из ЕС, чтобы заниматься изучением этого доклада.