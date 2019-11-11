Режим ЧС объявлен в двух австралийских штатах из-за лесных пожаров

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс на восточном побережье Австралии объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением лесных пожаров, сообщает австралийский портал ABC.

В минувшие выходные в штатах в результате пожаров погибли три человека, было уничтожено около 150 домов.

Также до катастрофического уровня пожарной опасности был повышен прогноз для Сиднея и прилегающих к нему районов.

"Завтрашний день - это защита жизни, защита собственности и обеспечение максимальной безопасности для всех", - заявила журналистам в Сиднее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Сидней, где проживает более 5 миллионов человек, окружен обширными лесными массивами. Там наблюдается засуха в связи с практически полным отсутствием дождей.