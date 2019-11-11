Поиск

Режим ЧС объявлен в двух австралийских штатах из-за лесных пожаров

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс на восточном побережье Австралии объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением лесных пожаров, сообщает австралийский портал ABC.

В минувшие выходные в штатах в результате пожаров погибли три человека, было уничтожено около 150 домов.

Также до катастрофического уровня пожарной опасности был повышен прогноз для Сиднея и прилегающих к нему районов.

"Завтрашний день - это защита жизни, защита собственности и обеспечение максимальной безопасности для всех", - заявила журналистам в Сиднее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Сидней, где проживает более 5 миллионов человек, окружен обширными лесными массивами. Там наблюдается засуха в связи с практически полным отсутствием дождей.

Австралия Квинсленд Новый Южный Уэльс Сидней

Новости

Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит во время охоты на Украине

Мексика предложила убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу

Парнас по указанию Джулиани предупредил Киев о заморозке военной помощи США

Парнас по указанию Джулиани предупредил Киев о заморозке военной помощи США

Руководители Высшего избирательного суда Боливии взяты под стражу

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму зампредседателя сената

Высшее руководство Боливии ушло в отставку вслед за президентом

Россия останется в Договоре по открытому небу в случае выхода из него США

Ни одна партия не набрала абсолютного большинства на выборах в Испании

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии покинул столицу страны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');