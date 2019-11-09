Поиск

В Австралии во время пожаров погибли три человека и десятки пострадали

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На восточном побережье Австралии бушуют пожары, жертвами которых стали три человека, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Пожары затронули самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там с возгораниями борются порядка 1,5 тыс. пожарных.

Более 30 человек в результате возгораний получили ожоги, часть из них - пожарные. Семь человек пропали без вести.

"Мы ожидаем, что число (пропавших - ИФ) возрастет. Существуют серьезные опасения, что и жертв станет больше", - заявил руководитель пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фицсиммонс.

С пятницы, когда в Новом Южном Уэльсе начались пожары, сгорело минимум 150 домов. Несколько сотен людей эвакуировали на территории от побережья у границы со штатом Квинсленд до города Форстер в Новом Южном Уэльсе. В настоящее время им не разрешают вернуться в свои дома.

В штате Квинсленд также есть возгорания, там эвакуировали 6 тыс. человек, сгорел один дом.

Местные власти заявляют, что основной причиной массовых пожаров стала засуха в регионе.

Австралия

Новости

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта в Донбассе

Донецк и Киев обменялись сигналами о готовности к разведению сил в Петровском

Киев сообщил о готовности разведению сил в Петровском

WikiLeaks

Отец Ассанжа выразил опасения за жизнь своего сына в тюрьме

Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

В Китае научились предотвращать самоубийства через интернет

В Китае научились предотвращать самоубийства через интернет

Демократы США опубликовали стенограммы показаний экспертов Белого дома по России и Украине

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

НАСА установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну

НАСА установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну

Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей жены

Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей жены
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');