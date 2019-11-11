УПЦ обвинила Варфоломея в связывании круговой порукой греческих патриархов в истории с томосом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Варфоломей не хочет быть единственным иерархом, несущим ответственность за образование новой церковной структуры на Украине, поэтому привлекает на свою сторону других греческих епископов, считают в Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Уголовные дела (против Порошенко - ИФ) (...) безусловно дойдут и до преступлений антицерковных, связанных с вмешательством госвласти во внутренние дела церкви, втягиванием псевдоцерковной организации в предвыборную политическую борьбу, что запрещено законом. А еще подкуп, шантаж и даже похищение священнослужителей, нарушение прав верующих, захваты храмов, избиение священников, прихожан. В центре этих злодеяний стоит тандем Порошенко-Варфоломей. Очевидно, чтобы не оказаться единственным подельником Петра Алексеевича, патриарх Варфоломей (...) хочет связать преступной круговой порукой греческих патриархов", - заявил "Интерфаксу" в понедельник глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

По его мнению, Варфоломей хочет, чтобы "томосная афера" оказалась "совокупным злодеянием всех греков". "Поэтому иерархов ломают через колено, взгревают греческий этнофилетизм, полагая, что грек греку глаз не выклюет. Хотя это солидарное предательство дискредитирует греческое православие надолго, если не навсегда", - сказал Анисимов.

По его словам, патриарх Александрийский Феодор, который недавно поддержал новую украинскую церковную структуру, не единожды был на Украине, осуждал бесчинства представителей ПЦУ, захватывающих храмы.

"Не прошло и полгода - такое предательство! Бесчинствующие богоотступники, ведущие людей к вечной погибели, оказались у Александрийского патриарха в "братьях и сослужителях"! Допустим, вы украинцев не уважаете, считаете их зулусами, но ведь самих-то себя надо уважать! Ведь все ваши послания и патетические речи записаны, опубликованы, они есть в сети", - отметил представитель УПЦ.

Рассуждая о политике нового президента Украины Владимира Зеленского, Анисимов заметил, что глава государства, по-видимому, полагал, что "после поражения Порошенко на выборах все деяния "злочинной власти" сами собой рассосутся, а справедливость и свобода всех встретят радостно у входа".

"Но ни томос, ни ПЦУ не рассасываются! Президент обещал сделать церковь независимой от державы, как это записано в Конституции. Центральная власть перестала третировать православную церковь, но авгиевы конюшни порошенковских беззаконий никто разгребать не спешит", - заявил Анисимов.

Греки признали ПЦУ

29 октября неканоническую церковь Украины (ПЦУ) признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II, несмотря на противодействие со стороны собственного епископата. Архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе ПЦУ Епифанию Думенко, в которой заявил об официальном признании этой структуры. После этого, в начале ноября Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви, обвинив Иеронима II в признании "украинского раскола".

8 ноября стало известно, что предстоятель еще одной православной церкви мира - Александрийской - патриарх Феодор II признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей. Александрийский патриарх - "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года при содействии Константинопольского патриархата и тогдашнего руководства Украины. До недавнего времени она не была признана ни одной из православных церквей мира, за исключением Константинопольской.