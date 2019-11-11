Поиск

В Гонконге во время протестов подожгли мужчину

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Гонконге во время протестов неизвестный поджег мужчину из-за спора о национальной принадлежности, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В интернете было опубликовано видео, на котором группа людей ведет оживленный спор, после чего на одного из мужчин выливают горючую жидкость и поджигают ее. Сразу после инцидента мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

AP не сообщает, были ли задержан кто-либо в связи с инцидентом.

В понедельник сотрудники полиции открыли огонь, пытаясь разогнать протестующих, которые с утра заблокировали дороги и мешали работе транспортной системы. Один из протестующих в результате получил тяжелое ранение, сообщают гонконгские СМИ.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности о введении в административном районе системы прямых выборов руководства.

Гонконг Китай

Новости

После скандала с правыми в Австрии Курц решил сформировать коалицию с "Зелеными"

Протестующие в Каталонии заблокировали дороги в центральную Испанию и Францию

Источник узнал о задержании в Словении экс-министра печати Дагестана

Лавров обвинил США в попытках "ограбить" Сирию

Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США

Brent подешевела до $61,95 за баррель

Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге

Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Экс-президент Боливии заявил о попытках его арестовать

Экс-президент Боливии заявил о попытках его арестовать

Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит во время охоты на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');