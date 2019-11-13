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В Гонконге в четверг из-за протестов не будут работать школы и детские сады

Протестующие перешли к новой тактике

В Гонконге в четверг из-за протестов не будут работать школы и детские сады
Фото: Reuters

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Гонконге в четверг, 14 ноября из соображений безопасности будут закрыты все школы и детские сады, решило региональное бюро образования. Об этом пишет South China Morning Post.

Протесты в Гонконге

В среду школы пока работают. Из Китайского университета эвакуировали больше 80 студентов, приехавших с материкового Китая. На территории университета протестующие разбили палаточный лагерь, куда сочувствующие приносят еду. Участники протестов захватили кухню одного из университетских подразделений, чтобы готовить для лагеря.

Ранним утром в среду два активиста из этого лагеря были задержаны за организацию незаконного собрания.

В среду в городе банки закрыли 250 отделений из-за того, что протестующие нарушили работу транспорта. В частности, будут закрыты офисы HSBC, Standard Chartered Bank и Bank of China (Hong Kong).

Демонстранты стали блокировать дороги, чтобы замедлить продвижение полиции, бамбуковыми прутьями. Их укладывают на подпорки из кирпичей один за другим на протяжении нескольких десятков метров. С понедельника они применяют новую тактику борьбы - собираются мелкими группами, определяя место встречи через мессенджеры не ранее чем за час, и блокируют дороги.

Ближайшая к университету железнодорожная станция почти полностью разрушена, соседний автовокзал пустует, территория кампуса замусорена зонтиками, бамбуковыми палками и другим мусором, пишет South China Morning Post. В городе закрыты многие другие железнодорожные станции и заблокированы автомобильные и железные дороги.

В последние несколько дней ситуация в Гонконге обострилась. Протестующие разбили более 160 светофоров, повредили автодороги. В минувший понедельник полицейские применяли против демонстрантов боевое оружие, во вторник - водометы. В среду представительство Пекина в Гонконге призвало полицию к более жестким мерам по наведению порядка, отметив, что ситуация скатывается "в пропасть терроризма".

Гонконг Китай

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