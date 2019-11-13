В Гонконге в четверг из-за протестов не будут работать школы и детские сады

Протестующие перешли к новой тактике

Фото: Reuters

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Гонконге в четверг, 14 ноября из соображений безопасности будут закрыты все школы и детские сады, решило региональное бюро образования. Об этом пишет South China Morning Post.

В среду школы пока работают. Из Китайского университета эвакуировали больше 80 студентов, приехавших с материкового Китая. На территории университета протестующие разбили палаточный лагерь, куда сочувствующие приносят еду. Участники протестов захватили кухню одного из университетских подразделений, чтобы готовить для лагеря.

Police clearing items off Des Voeux Road Central outside Alexandra House in Central



Video: SCMP/Stanley Shin pic.twitter.com/FdNd7HfDB7 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) November 13, 2019

Ранним утром в среду два активиста из этого лагеря были задержаны за организацию незаконного собрания.

В среду в городе банки закрыли 250 отделений из-за того, что протестующие нарушили работу транспорта. В частности, будут закрыты офисы HSBC, Standard Chartered Bank и Bank of China (Hong Kong).

Around 10 black-clad protesters are building layers of roadblocks using bricks, bamboo, and rope on Does Voeux Road in Central.



Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/FuKudxqOOo — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) November 13, 2019

Демонстранты стали блокировать дороги, чтобы замедлить продвижение полиции, бамбуковыми прутьями. Их укладывают на подпорки из кирпичей один за другим на протяжении нескольких десятков метров. С понедельника они применяют новую тактику борьбы - собираются мелкими группами, определяя место встречи через мессенджеры не ранее чем за час, и блокируют дороги.

Ближайшая к университету железнодорожная станция почти полностью разрушена, соседний автовокзал пустует, территория кампуса замусорена зонтиками, бамбуковыми палками и другим мусором, пишет South China Morning Post. В городе закрыты многие другие железнодорожные станции и заблокированы автомобильные и железные дороги.

В последние несколько дней ситуация в Гонконге обострилась. Протестующие разбили более 160 светофоров, повредили автодороги. В минувший понедельник полицейские применяли против демонстрантов боевое оружие, во вторник - водометы. В среду представительство Пекина в Гонконге призвало полицию к более жестким мерам по наведению порядка, отметив, что ситуация скатывается "в пропасть терроризма".