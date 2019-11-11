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Курды потеряли с 17 октября 182 ополченцев из-за турецких ударов в Сирии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 180 курдских ополченцев погибли в результате атак турецкой армии и поддерживаемых Анкарой сирийских группировок с начала прекращения огня 17 октября, сообщило в понедельник курдские информационное агентство ANHA.

Вторжение Турции в Сирию

17 октября Турция и США договорились о том, что Анкара прекратит военную операцию на северо-востоке Сирии в обмен на отвод от сирийско-турецкой границы формирований Сирийских демократических сил (СДС), основу которых составляют курдские Отряды народной самообороны, причисляемые турецкой стороной к террористам.

Пресс-центр СДС заявил в понедельник, что "со времени объявления прекращения огня 17 октября турецкая оккупационная армия и ее наемники осуществили 190 атак на севере и востоке Сирии, включая более 80 авиаударов". В результате 182 бойца СДС были убиты и 243 получили ранения, говорится в сообщении.

Агентство также сообщило, что в ближайшее время СДС и возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ) проведут совместную пресс-конференцию, которая будет посвящена развертыванию сил коалиции в регионе.

Сирия Турция курды

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