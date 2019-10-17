Турция приостановит военную операцию в Сирии

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Турция приостановит операцию на севере Сирии, чтобы дать возможность курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) в течение 120 часов отойти в безопасную зону, заявил вице-президент США Майк Пенс в четверг.

Такого соглашения Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган достигли в ходе встрече в Анкаре ранее в четверг. "Все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил - ИФ)", - продолжил вице-президент.

Пенс также заявил, что санкции, введенные США против Анкары из-за операции в Сирии, будут сняты только после полного прекращения огня в регионе.

Вице-президент США также добавил, что Вашингтон всегда поддерживает контакт "с сирийскими оборонительными силами", и помогают отводить их в зону безопасности, расположенную примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы.

Он отметил, что договоренности США и Турции подразумевают обязательства Анкары не вести боевых действий против населения города Кобани.

Также, по словам вице-президента, обе страны подтвердили обязательства бороться с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии, что в частности, включает в себя сотрудничество по проблеме центров задержания боевиков этой экстремистской организации.

В этот же день министр обороны Турции Хулуси Акар принял делегацию из США во главе с помощником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном, стороны обсудили ситуацию в Сирии. По данным министерства, кроме военной операции и обстановки в Сирии стороны в ходе встречи подняли темы безопасности и обороны.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

По этой причине Вашингтон ввел санкции против министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез. Кроме того, Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции до 50%.