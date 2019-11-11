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Instagram запретил блогерам упоминать политику в видеозаписях, снятых на деньги соцсети

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Instagram потребовал от блогеров, которые получают от соцсети деньги за съемки видео для сервиса IGTV, отказаться от упоминания в своих записях политики и выборов, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По данным источника агентства, Instagram заключил уже несколько десятков договоров с блогерами на определенное количество постов в IGTV. Сумма самого крупного контракта составила $250 тыс.: такое вознаграждение автор должен получить более чем за 20 записей. Блогерам, согласившимся на возмещение затрат на съемки контента, придется избегать не только политических высказываний, но и рекламы других платформ, а также розыгрышей призов среди подписчиков и финансирования со стороны третьих лиц.

Правила для блогеров вводятся в свете приближающихся выборов президента США, которые пройдут в 2020 году: соцсеть опасается, что она может быть использована для политического вмешательства и оказаться в центре скандала, аналогичного тому, который разгорелся в 2016 году вокруг Facebook.

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