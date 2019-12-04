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Instagram начал запрашивать возраст пользователя при регистрации

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Социальная сеть Instagram будет требовать указывать возраст при регистрации нового пользователя или будет синхронизировать возраст с данными, указанными в профиле Facebook, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Instagram.

"С сегодняшнего дня мы станем запрашивать дату рождения при создании аккаунта в Instagram. Согласно правилам пользования (приложения - ИФ), в большинстве стран пользователь должен быть не младше 13 лет. Уточнение этих данных поможет предотвратить использование приложения несовершеннолетними, обеспечит безопасность и работу приложения, соответствующую возрасту пользователя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что если синхронизировать свои аккаунты Instagram и Facebook, то социальная сеть определит возраст пользователя в соответствии с настройками последнего.

В будущем Instagram собирается использовать возрастные настройки для создания адаптированного опыта работы с приложением, включающего в себя обучение работе с учетными записями и рекомендации по настройкам приватности для молодых людей. В планах социальной сети также - создать настройку по ограничению возможности получения приватных сообщений и приглашений в группы от незнакомцев.

Instagram - социальная сеть для публикации и редактирования фотографий и видеозаписей, принадлежит компании Facebook.

Instagram

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