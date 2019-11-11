"Белые каски" подтвердили смерть основателя фонда, создававшего организацию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Неправительственная организация "Белые каски" подтвердила смерть основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британца Джеймса Ле Мезюрье.

"Мы с потрясением и печалью узнали новость о смерти Джеймса Ле Мезюрье, основателя и директора организации Mayday Rescue в его доме в Стамбуле", - сообщили "Белые каски" в твиттере, отметив, что Mayday Rescue - это одна из организаций, которая поддерживает и участвует в подготовке членов организации "Белые каски". Как отмечают СМИ, фонд Mayday Rescue является основателем "Белых касок".

We have learned with shock and sadness the news of the death of @lemesurierjames, founder and director of the humanitarian organization @MaydayRescue, early on Monday at his home in Tophane in Istanbul, Turkey. Mayday is one of the institutions supporting the White Helmets. pic.twitter.com/czhB3IkdWN — The White Helmets (@SyriaCivilDef) November 11, 2019

В твите организации говорится, что "Белые каски" "выражают глубочайшие соболезнования семье Джеймса", а также " отдают должное его гуманитарным усилиям, которые сирийцы всегда будут помнить".

Отмечается, что пока не ясно, что именно стало причиной его смерти.

По не подтвержденным данным, Ле Мезюрье упал с балкона его квартиры в Стамбуле.

"Белые каски"

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она состоит из боле чем 3 тысяч волонтеров и действует в тех районах Сирии, которые контролирует оппозиция. С сирийскими властями она не сотрудничает.

В настоящее время организацию финансируют Великобритания и Германия. США заморозили финансирование организации в 2018 году, но в октябре возобновили финансовую помощь.

В 2017 году документальный фильм о "Белых касках" получил премию "Оскар". Также организация неоднократно была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Россия называет пособниками террористов

Отношение к "Белым каскам" в РФ резко критическое. Так, российский Фонд исследований проблем демократии представил в марте на 40-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 250-страничный документ "Белые каски: пособники террористов и источник дезинформации".

Его составители на основе бесед с более чем 100 очевидцами, сотрудниками самой организации, местными жителями и бывшими боевиками-террористами, по их утверждению, доказали связи "Белых касок" с террористами в Сирии.

В Минобороны России также заявляли, что представленное "Белыми касками" видео о химических атаках в Думе является постановочным. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон не нашли в городе Дума следов применения химического оружия, кроме того, удалось зафиксировать показания тех, кого члены "Белых касок" за еду уговорили сыграть роль жертв химической атаки. Всё это было передано прибывшим в Сирию экспертам ОЗХО.