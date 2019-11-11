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МИД РФ отверг намеки на причастность Москвы к смерти основателя "Белых касок"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ усмотрели в публикациях британской прессы намеки на причастность Москвы к смерти одного из основателей действующей на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье и заявили о безосновательности подобных утверждений.

В сообщении МИД РФ в фейсбуке отмечается, что 11 ноября газета The Independent опубликовала статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России".

"Инцидент увязывается с недавними заявлениями официального представителя МИД России М.В.Захаровой от 8 ноября с.г., разоблачающими деятельность британского разведчика. Причем информация подается в искаженном, заангажированном виде - звучат прямые намеки на причастность Москвы к этому происшествию", - отмечается в публикации в аккаунте МИД РФ.

Не в первый раз

Между тем, как отмечают в министерстве иностранных дел, первый официальный комментарий департамента информации и печати МИД России о "ведомственной принадлежности и причастности к "Белым каскам" Дж.Ле Мезюрье был опубликован еще в апреле 2017 года. В МИД РФ также напоминают о заявлении замминистра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова от 16 марта 2019 года.

"С 2016 года МИД России активно привлекает внимание широкой мировой общественности к циничным преступлениям псевдогуманитарной организации "Белые каски", приводит неопровержимые доказательства ее причастности к деятельности террористических организаций. Также неоднократно подчеркивалось, что появление этой НПО тесно связано с ближневосточными проектами спецслужб целого ряда западных стран", - говорится в публикации.

"Совершенно непонятно, почему увязка с официальными заявлениями МИД России была сделана британской прессой именно сейчас - ведь подобные заявления нами уже делались, причем неоднократно", - говорится в публикации на странице МИД РФ. В ней высказывается мнение, что вокруг смерти основателя "Белых касок" "раскручивается очередной медийный скандал".

Смерть подтвердили

Ранее неправительственная организация "Белые каски" подтвердила сообщения о смерти основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британца Ле Мезюрье. Как отмечают СМИ, фонд Mayday Rescue является основателем "Белых касок".

"Белые каски" - неправительственная организация, действующая в районах Сирии, контролируемых оппозиционными силами. С сирийскими властями она не сотрудничает. Организация состоит из более трех тысяч волонтеров, работающих в районах Сирии, где происходили вооруженные операции.

Критика "Белых касок" в России

Отношение к "Белым каскам" в РФ резко критическое. Так, российский Фонд исследований проблем демократии представил в марте 2019 на 40-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 250-страничный документ "Белые каски: пособники террористов и источник дезинформации".

Его составители на основе бесед с более чем 100 очевидцами, сотрудниками самой организации, местными жителями и бывшими боевиками-террористами, по их утверждению, доказали связи "Белых касок" с террористами в Сирии.

В Минобороны РФ также заявляли, что представленное "Белыми касками" видео о химических атаках в Думе - постановочное. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон не нашли в городе Дума следов применения химоружия, кроме того, были получены показания тех, кого члены "Белых касок" за еду уговорили сыграть роль жертв химатаки.

МИД РФ Белые каски Джеймс Ле Мезюрье

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