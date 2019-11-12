Несколько банкиров задержаны на Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - На Украине по подозрению в присвоении кредитных средств на сумму почти $50 млн задержаны семь человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка страны и других банков, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По информации НАБУ, подозреваемые задержаны 11 ноября по делу о "завладении 1,2 млрд грн (около $49 млн) стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка", - говорится в сообщении НАБУ в фейсбуке.

Как утверждает бывший депутат Сергей Лещенко, среди задержанных - экс-первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук, который после ухода из Нацбанка работал в МВФ, а недавно возглавил крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом Райффайзен банк Аваль. Эту информацию агентству Интерфакс-Украина подтвердил информированный источник.

Другой источник сообщил, что среди семи задержанных четыре работника ВиЭйБи Банка".

Нацбанк Украины 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев).

По данным Нацбанка, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Олег Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонял его предложения.