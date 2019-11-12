В партии Порошенко объяснили "дело банкиров" на Украине местью Коломойского

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Дело против бывшего первого замглавы Национального банка Украины (НБУ) Александра Писарука имеет исключительно заказной политический характер, заявляет партия "Европейская солидарность".

"Силовые действия правоохранителей, направленные против председателя правления "Райффайзен банка", одного из бывших руководителей НБУ Александра Писарука, известного специалиста в международном финансовом мире, - это часть "вендетты", которую олигарх Игорь Коломойский объявил не только бывшим должностным лицам Национального банка, но и всей банковской системе Украины", - подчеркивается в заявлении на сайте партии (лидер - экс-президент Петр Порошенко).

"Евросолидарность" настаивает, что дело было начато "из мести" команде экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая провела на Украине успешную банковскую реформу и осуществила национализацию "Приватбанка", одним из собственников которого ранее был Коломойский.

"Несмотря на то, что решение о национализации было принято уже после увольнения Писарука из НБУ, "заказчик" этой спецоперации готов отыгрываться на любом из команды реформаторов. Мы должны констатировать тот факт, что главная цель этого дела - не правосудие, потому что оно носит исключительно заказной политический характер", - уверены в партии.

Украинское "дело банкиров"

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины ( НАБУ) по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 11-12 ноября сообщили о подозрении восьми лицам: экс-первому заместителю главы НБУ, в настоящее время главе правления "Райффайзен Банка Аваль" Александру Писаруку, члену Совета НБУ Николаю Каленскому, а также бывшему директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, главе набсовета и заместителю главы правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабкредита Нацбанка на 1,2 млрд гривен (около 50 млн долларов).

В украинских правоохранительных органах сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн. Во вторник, 12 ноября, стало известно о задержании семи человек по данному делу.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Олег Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и потребовал немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Обвинение утверждает, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит банку "как минимум 1 млрд". В сообщении также говорилось, что "Каленский в курсе". Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, хотя имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму. По версии следствия, средства стабкредита выводились затем из банка, в том числе на "мертвых душ".