Bloomberg узнало о планах США ужесточить обвинения по "российскому делу"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура США намерена обновить перечень обвинений в отношении 13 граждан России, которые ранее были обвинены во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на американские юридические источники.

Ожидается, что в обвинительное заключение будут внесены коррективы, подразумевающие, в частности, вынесение дополнительного обвинения в заговоре с целью вмешательства в выборы путем нарушения правил финансирования избирательной кампании в США со стороны иностранных граждан.

Отмечается, что в обновленное обвинительное заключение не будут включены имена каких-либо новых обвиняемых и что оно не отразится на дате начала процесса, запланированного на 6 апреля 2020 года.

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 россиян были выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В обвинительном документе указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также были выдвинуты обвинения.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты не приводят конкретных фактов российского вмешательства в свои выборы, доказательств этого нет.

В июле 2018 года сенатор от Луизианы Джон Кеннеди по итогам визита в Москву говорил, что США ждут от РФ выдачи 13 россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы.