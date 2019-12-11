Трамп на встрече с Лавровым предостерег РФ от вмешательства в выборы в США

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым предостерег Москву от любых попыток вмешательства в американские президентские выборы 2020 года, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп предостерег от любых попыток России вмешаться в выборы в США и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в сообщении администрации американского президента.

При этом Лавров на пресс-конференции после встречи с Трампом заявил, что тема американских выборов на их переговорах не обсуждалась.

"Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с Трампом, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема вмешательства России в американские выборы.

Сам Трамп, комментируя в твиттере встречу с Лавровым, написал, что вмешательство выборы, в числе прочего, обсуждалось на переговорах.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.