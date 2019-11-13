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Сторонники Моралеса начали массово стягиваться в центр столицы Боливии

Профсоюзные лидеры дали сторонам противостояния сутки на нормализацию ситуации, угрожая общенациональной забастовкой и протестами

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сторонники "Движения к социализму" подавшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса Аймы в ночь на среду массово собираются в центре административной столицы страны Ла-Паса на фоне усложнения ситуации, вызванной невозможностью юридически оформить его уход, сообщает боливийская пресса.

В центре Ла-Паса значительно усилено присутствие полиции и армии.

Между тем, Центральный профсоюз рабочих Боливии дал и политикам, и гражданским активистам сутки на то, чтобы восстановить общественное спокойствие в стране, в противном случае профсоюзные лидеры грозят общенациональной забастовкой и заявлениями о том, что созовут представителей региональных структур в Ла-Пас на акции протеста.

"Центральный профсоюз рабочих Боливии обращается к политическим и гражданским лидерам, которые породили весь этот хаос, разделение и боль боливийского народа. Мы даем вам 24 часа на то, чтобы восстановить конституционный порядок, общественное спокойствие и единство боливийского народа, предотвратить дальнейшее кровопролитие, гнев и насилие". - заявил глава профсоюза Хуан Карлос Уарачи.

Ситуация в стране осложняется тем, что парламент Боливии не может юридически оформить отставку президента Моралеса из-за позиции депутатов - его сторонников. Они составляют парламентское большинство и бойкотируют чрезвычайную сессию.

Член сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок представителей всего высшего руководства страны перешло право провести чрезвычайную сессию парламента страны, на которой необходимо юридически оформить уход президента страны Эво Моралеса, призвала его сторонников принять участие в этой встрече.

"В случае, если депутаты от "Движения к социализму" не примут участия, они будут вынуждены отвечать перед страной и своими регионами. Это заседание - не каприз, вы должны понимать, что это срочно", - заявила Аньес, отвечая депутатам - сторонникам Моралеса, которые ранее заявили о бойкоте чрезвычайного заседания.

"Мы должны показать миру сейчас, что речь идет о мошенничестве (на президентских выборах), а не о государственном перевороте. И хотя Эво Моралес не мог выдвигаться, он сделал это, и вы увидели, какой ущерб он нанес", - отметила она.

Депутаты "Движения к социализму" ранее приняли решение бойкотировать чрезвычайное заседание парламента Боливии, на котором планируется юридически оформить отставку президента страны Эво Моралеса Аймы и назначить временного руководителя государства.

На заседании должен быть кворум, в то время как представители "Движения к социализму" составляют две третьих депутатского корпуса.

Планировалось, что парламент Боливии соберется на чрезвычайное заседание во вторник. Официальное письменное прошение Моралеса об отставке поступило в парламент Боливии накануне.

Боливийским законодательством предусмотрено, что после получения прошения второй заместитель председателя сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок высшего руководства страны перешла вся полнота власти, должна созвать чрезвычайную сессию, на которой будет дан правовой статус отставке президента

Кроме того, депутаты должны одобрить кандидатуру Аньес в должности временного президента Боливии.

Затем ее обязанностью станет объявление внеочередных президентских и парламентских выборов.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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