Бразилия признала временного руководителя Боливии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - МИД Бразилии от имени правительства страны поздравил сенатора Жанин Аньес с конституционным вступлением в должность президента Боливии. Об этом говорится в микроблоге ведомства.

В министерстве приветствовали твердые намерения Аньес добиваться примирения в обществе и как можно скорее организовать всеобщие выборы.

"Бразилия стремится укрепить братскую дружбу с Боливией", - говорится в заявлении.

12 ноября Аньес приняла полномочия временного президента Боливии после отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии и спикеров обеих палат парламента. Она заняла этот пост как следующее по старшинству должностное лицо страны - второй заместитель спикера Сената.

Юридически оформить отставку Моралеса парламент не смог, поскольку сторонники бывшего президента не пришли на заседание и без них невозможно обеспечить кворум.

Моралес и все высшее руководство Боливии ушли в отставку 10 ноября после 19 дней протестов, начавшихся после президентских выборов. 12 ноября Моралес улетел в Мексику, где получил убежище.