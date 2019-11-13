Поиск

До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный накануне из Израиля в США, предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.

"29-летний Алексей Бурков прибыл в Международный аэропорт Даллеса сегодня утром после экстрадиции из Израиля. Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, а также сговоре с целью совершения электронного мошенничества, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минюста США.

Согласно судебным документам, Бурков якобы управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

"Украденные данные с более чем 150 тыс. платежных карт были, предположительно, проданы на сайте Буркова и привели к совершению мошеннических покупок, сделанных с американских кредитных карт, на сумму более чем $20 млн", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно обвинениям США, Бурков якобы руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги.

Как утверждается в обвинительном заключении, чтобы получить членство на форуме потенциальные кандидаты должны были заручиться поддержкой трех действующих членов клуба и предоставить взнос в размере $5 тыс. в качестве страховки.

Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

США

Новости

Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес

Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес

Сторонники Моралеса начали массово стягиваться в центр столицы Боливии

Трамп рассматривает увольнение генерального инспектора из-за нелояльности

Киевский суд взял под стражу экс-директора департамента Нацбанка Украины

Парламент Боливии не может юридически оформить отставку президента Моралеса

Парламент Боливии не может юридически оформить отставку президента Моралеса

Глава департамента офиса Зеленского задержана по подозрению во взяточничестве

Москва выразила сожаление из-за выдачи Израилем россиянина Буркова США

Москва выразила сожаление из-за выдачи Израилем россиянина Буркова США

Следующее заседание контактной группы по Донбассу состоится в конце ноября

Киев выразил протест из-за осуждения в России участников "Хизб ут-Тахрир"

Лондон вступился за покойного основателя "Белых касок", обвиненного РФ в шпионаже

Лондон вступился за покойного основателя "Белых касок", обвиненного РФ в шпионаже
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');