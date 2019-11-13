До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный накануне из Израиля в США, предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.

"29-летний Алексей Бурков прибыл в Международный аэропорт Даллеса сегодня утром после экстрадиции из Израиля. Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, а также сговоре с целью совершения электронного мошенничества, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минюста США.

Согласно судебным документам, Бурков якобы управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

"Украденные данные с более чем 150 тыс. платежных карт были, предположительно, проданы на сайте Буркова и привели к совершению мошеннических покупок, сделанных с американских кредитных карт, на сумму более чем $20 млн", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно обвинениям США, Бурков якобы руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги.

Как утверждается в обвинительном заключении, чтобы получить членство на форуме потенциальные кандидаты должны были заручиться поддержкой трех действующих членов клуба и предоставить взнос в размере $5 тыс. в качестве страховки.

Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.