Что случилось этой ночью: среда, 13 ноября

До 80 лет заключения россиянину, временный президент Боливии, решение вопроса по С-400 между США и Турцией

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову. Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, а также сговоре с целью совершения электронного мошенничества, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег. Согласно судебным документам, он якобы управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Украденные данные более чем с 150 тыс. карт привели к совершению мошеннических покупок на сумму более чем $20 млн. Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдеп, в которой потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств, и сообщили о скором визите заключенного в СИЗО.

- Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес. Аньес занимала пост второго заместителя председателя сената. Именно она после отставки президента, вице-президента, председателей верхней и нижней палаты парламента, согласно конституции Боливии, осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством.

- США настроены на решение с Турцией вопроса по С-400. В Белом доме заявили, что "двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35". Заявление было сделано перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посетит США 12-13 ноября.

- Глава департамента офиса Зеленского задержана по подозрению во взяточничестве. Детективы НАБУ задокументировали вымогательство в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Среди задержанных - глава одного из департаментов офиса президента, её сообщница - бывшая заместительница министра культуры Украины, и другие участники группировки.

- Пропавшую в Ставрополе девушку обнаружили после двух дней поисков живой. Школьница ушла из дома утром 11 ноября. 12 ноября в лесополосе был обнаружен ее телефон, замотанный в полиэтиленовый пакет. Следователи проведут опрос школьницы для установления обстоятельств её исчезновения, пресс-служба СУ СК РФ по региону заявила, что преступлений в отношении девочки не совершалось.