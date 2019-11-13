Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдеп

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в США российского гражданина Алексея Буркова, который обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.

"В связи с экстрадицией российского гражданина А.Ю.Буркова из Израиля в США предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за нашими гражданами по всему миру. В направленной в госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что российские дипломаты "в ближайшее время навестят соотечественника в следственном изоляторе в штате Вирджиния".

"Находимся в контакте с его родственниками в России. Окажем Буркову всю необходимую помощь и поддержку", - подчеркнули в дипмиссии РФ.

Ранее в Минюсте США сообщили, что "Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, а также сговоре с целью совершения электронного мошенничества, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег".

Согласно судебным документам, Бурков якобы управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

"Украденные данные с более чем 150 тыс. платежных карт были, предположительно, проданы на сайте Буркова и привели к совершению мошеннических покупок, сделанных с американских кредитных карт, на сумму более чем $20 млн", - говорилось в сообщении Минюста США.

Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.