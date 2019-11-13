В Кремле увидели "много надуманного" в ситуации с импичментом Трампа

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что в ситуации, связанной с импичментом президента США Дональда Трампа, "очень много всего надуманного".

"Вы знаете различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где было ничтожно мало всего, что имело бы отношение к реальности", - заявил Песков в среду журналистам.

Комментировать предстоящие открытые слушания в конгрессе США по импичменту Трампа представитель Кремля отказался. "Это абсолютно не наше дело", - подчеркнул Песков.

Импичмент Трампа

В среду в США должны начаться первые публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа. На слушаниях в комитете по разведке США выступит временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

Оба уже давали показания в закрытом режиме. Они выражали обеспокоенность в связи с попытками администрации США надавить на Украину, чтобы ее власти инициировали расследование в отношении вероятного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы в сентябре 2019 года начали процедуру импичмента в отношении Трампа после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Байденов, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В администрации президента США активно готовятся к предстоящим открытым слушаниям, планируя агрессивную стратегию взаимодействия со СМИ по этой теме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных сотрудников Белого дома.

Белый дом будет "давать агрессивный отпор на ТВ, по радио и в печатной прессе, при помощи цифровых ресурсов", в том числе, в твиттере, сообщили телеканалу в Белом доме.

В команду администрации, ответственную за реакцию на слушания, войдут специалисты пресс-службы, а также юридического департамента. Ожидается, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликует заявление по итогам слушаний.

Трамп будет смотреть слушания, целиком или частично, по телевизору, сообщает телеканал.