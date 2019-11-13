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Полиция Испании разогнала сторонников независимой Каталонии, заблокировавших трассу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники испанской полиции разогнали в среду манифестантов - сторонников независимости Каталонии, блокировавших международную автотрассу, связывающую Испанию с Францией, сообщают западные СМИ.

Автотрасса АР-7 в районе каталонского города Жирона была блокирована активистами с понедельника, 11 ноября, что вызвало хаос на границе двух стран. С обеих сторон границы сформировались длинные очереди из автомобилей.

Во вторник магистраль была разблокирована, но организаторы протеста перебрались на 65 км южнее и вновь блокировали ее.

Протест, организованный каталонским движением "Демократическое цунами", стал очередным в серии акций, предпринятых сторонниками независимости Каталонии после того, как бывшие представители высшего руководства этого испанского автономного сообщества были приговорены к длительным срокам тюремного заключения в октябре 2019 года. Опальных политиков обвинили в попытках организации референдума о независимости 1 октября 2017 года, признанного в Мадриде незаконным.

Испания Каталония Франция

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