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Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам

Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам
Фото: Reuters

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Испании вынес приговоры девяти лидерам движения за отделение Каталонии. Как сообщает "Би-би-си", они получили от девяти до 13 лет тюрьмы.

Все они осуждены за свое участие в проведенном в 2017 году референдуме о независимости региона.

Референдум в Каталонии

Еще три человека признаны виновными в неповиновении властям, но они не получили тюремных сроков. Все 12 фигурантов дела не признали себя виновными.

Самое серьезное наказание - 13 лет тюрьмы - получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Для него гособвинение требовало 25 лет заключения.

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон до сих пор скрывается от испанского суда за границей.

В конце октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

Испания Каталония

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