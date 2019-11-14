Киев заявил о постоянном росте военных угроз для Украины с моря из-за России

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк заявляет, что Россия продолжает препятствовать свободе судоходства и развитию морской индустрии Украины.

"Военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновата в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развитию морской индустрии", - сказал Загороднюк в ходе 3-й Международной конференции по морской безопасности в Одессе в четверг, опубликовав тезисы своего выступления в фейсбуке.

Он отметил, что без мощных Военно-морских сил (ВМС) эти проблемы не решить.

В свою очередь пресс-служба Минобороны приводит слова Загороднюка о действиях России в акватории Черного и Азовского морей. "Россия блокирует значительные участки акватории, начинает учения, которые в действительности проводятся для того, чтобы блокировать целый сектор и препятствовать коммерческому судоходству", - сказал министр.

Кроме того, Загороднюк выразил мнение, что Россия для Украины является врагом, с которым невозможны финансово-экономические отношения. Об этом министр написал в фейсбуке.

"Без лишних слов: еще с 2014 года (когда начался конфликт в Донбассе - ИФ) я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв - Россия. Это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным при жутких событиях в Иловайске", - заявил он, комментируя свое интервью для радиостанции украинской армии "Армия FM".

Министр подчеркнул, что с врагом можно говорить "или языком оружия, или языком опытных дипломатов". Украина же, в свою очередь, должна делать все, что от нее зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях, считает Загороднюк. "Как министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу", - заявил глава военного ведомства.