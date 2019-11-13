Два американских катера типа "Айленд" включены в состав ВМС Украины

США передадут Украине еще три патрульных катера типа "Айленд"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Два американских катера типа "Айленд" (Island), переданных США Украине в 2018 году, вошли в состав Военно-морских сил Украины. Об этом сообщил в фейсбуке заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр.

"Сегодня, по приглашению командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, принял участие в торжественном включении патрульных катеров "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав ВМС Вооруженных сил Украины", - написал Котляр.

В свою очередь, временный поверенный в делах США на Украине Джозеф Пеннингтон сообщил, что США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности передадут Киеву еще три патрульных катера типа "Айленд".

"Катера "Старобельск" и "Славянск" являются лишь небольшой частью помощи в сфере безопасности, которую США уже предоставили Украине с 2014 года. В рамках нашей поддержки Украины, я также рад сообщить, что в дополнение к этим двум патрульным катерам класса типа Island, которые мы передаем сегодня, Соединенные Штаты Америки предоставят еще три катера этого же класса", - сказал Пеннингтон в среду в Одессе в ходе мероприятий по случаю передачи в состав ВМС Украины катеров "Старобельск" и "Славянск", а также поисково-спасательного судна, сообщает информагентство Минобороны "АрмииInform".

По словам американского дипломата, речь идет о трех катерах Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат возможности ВМС Украины.

"США будут продолжать оказывать помощь в сфере безопасности для поддержки Украины в условиях российской агрессии, не только предоставляя подготовку и технику, но и привлекая советников по вопросам оборонной реформы для развития профессиональных Вооруженных сил", - заверил Пеннингтон.

"Мы будем стоять рядом с Украиной на каждом шагу этого пути", - заверил дипломат.

Катера класса Island в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину - 34 м, ширину - 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узла. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой Zodiak Hurricane 540.

По сообщению Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизации и обучения украинских военных моряков составила около $10 млн.