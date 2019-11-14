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Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"

Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"
Президент Сирии Башар Асад
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Основатель некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британец Джеймс Ле Мезюрье, сыгравший ключевую роль в создании неправительственной организации "Белые каски", был убит по указанию ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.

"Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, турецких и некоторых других, которые действуют в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы - ЦРУ", - сказал Асад в интервью на телеканале "Россия-24".

Сирийский президент констатировал, что все эти спецслужбы подчиняются "одному хозяину" и действуют в координации друг с другом. Поэтому, предположил он, можно говорить о том, что турецкие спецслужбы выполнили эту работу по указанию иностранных спецслужб.

По словам президента Сирии, основатель "Белых касок", а также убитые ранее главари террористических группировок Усама бен Ладен и Абу Бакр аль-Багдади "были убиты, в первую очередь, из-за того, что знали важные секреты".

"Они стали обузой после того, как исполнили свои роли", - констатировал Асад.

Джеймс Ле Мезюрье несколько дней назад был обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле. По неподтвержденным данным, он упал с балкона собственной квартиры в Стамбуле. В Турцию Ле Мезюрье вместе с супругой переехал четыре года назад.

Ранее в четверг, 14 ноября, полиция Турции объявила, что считает самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок".

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы. С сирийскими властями она не сотрудничает.

Сирия Башар Асад Белые каски ЦРУ

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