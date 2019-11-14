Полиция назвала самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок"

Один из основателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Турции считает самоубийство основной версией смерти основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британца Джеймса Ле Мезюрье, сыгравшего ключевую роль при создании неправительственной организации "Белые каски", сообщают турецкие СМИ.

Турецкие следователи изучают его медицинские карты, в которых говорится о том, что Ле Мезюрье обращался за помощью из-за проблем с психикой.

По сообщениям ряда СМИ, основатель "Белых касок" принимал антидепрессанты и снотворное. Его вдова рассказала, что несколько недель назад ее мужа посещали мысли о самоубийстве.

Власти Турции запретили вдове Ле Мезюрье, Эмме Винберг, до завершения расследования покидать территорию страны.

Тело Ле Мюзерье накануне, 13 ноября, отправили из Турции в Великобританию.

Ранее в ноябре сообщалось, что один из основателей неправительственной организации "Белые каски", британец Джеймс Ле Мезюрье, обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле. В Турцию Ле Мезюрье вместе с супругой переехал четыре года назад.

На смерть Ле Мерюрье отреагировали в МИД РФ: российское министерство усмотрело в публикациях британской прессы намеки на причастность Москвы к смерти основателя "Белых касок" и заявило о безосновательности подобных утверждений.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала Ле Мезюрье "настоящим героем", а также отвергла обвинения в шпионаже, выдвинутые ранее в его адрес представителем МИД РФ Марией Захаровой.

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы. С сирийскими властями она не сотрудничает.