Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых

Фото: Motorola

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Компания Motorola презентовала новую версию своего знаменитого кнопочного телефона-"раскладушки" RAZR V3 - смартфон Motorola razr с гибким экраном, сообщает компания в пресс-релизе.

Для производства смартфона используется высококачественная нержавеющая сталь и защищенное стекло 3D Gorilla Glass, отмечается в пресс-релизе. В компании также сообщили, что разработали защищенный патентом шарнир с нулевым зазором, который позволяет полимерному гибкому дисплею в сложенном состоянии оставаться ровным, с идеально прилегающими друг к другу сторонами, что защищает экран от мусора и пыли.

Смартфон оснащен основным дисплеем 6.2 дюйма Flex View с соотношением сторон 21:9. Когда смартфон складывается (точно также, как и его предшественник RAZR V3) внешний 2.7-дюймовый интерактивный дисплей позволяет работать с устройством, не раскрывая его полностью: совершать звонки, отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату с помощью смартфона, управлять музыкой, делать селфи, оперативно изменять некоторые настройки и совершать другие действия.

Размер Motorola razr в сложенном виде составляет 72 на 94 мм, в раскрытом — 72 на 172 мм. На смартфон нанесено защитное водоотталкивающее покрытие, которое защищает его от брызг, пота или слабого дождя. Как отмечается на сайте компании, телефон оснащен операционный системой Android и процессором Qualcomm Snapdragon 710.

Продажи нового Motorola razr начнутся в декабре в некоторых странах Европы. BBC News отмечает, что с 26 декабря смартфон также будет продаваться в США, его цена - 1,5 тысячи долларов.

Предшественник нового смартфона Motorola RAZR V3 был выпущен в 2004 году. Телефон отличался в то время от моделей, изготовленных конкурентами, дизайном - он имел сверхтонкий профиль, при этом являясь раскладушкой, клавиатуру, изготовленную из металлической пластины и оснащенную электролюминесцентной подсветкой. Тонкость корпуса и обилие металла в телефоне придавали ему сходство с бритвой, что и отразилось в названии RAZR (от англ. razor — бритва).