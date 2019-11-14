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В результате стрельбы в калифорнийской школе погиб человек

Подозреваемый в преступлении задержан

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, четверо получили ранения в результате стрельбы в одной из школ города Санта-Кларита (американский штат Калифорния), сообщил в четверг канал CBS-Los Angeles.

Как сообщают местные власти, подозреваемым является мужчина азиатской внешности. Полиция подтвердила его задержание.

Студенты школы сообщили, что услышали звуки стрельбы и постарались укрыться в кабинетах, закрыв двери на замок.

Отмечается, что четверо раненых госпитализированы в местную больницу. Медики подтвердили, что одна женщина, доставленная в медучреждение, скончалась от полученных ран. Еще двое мужчин находятся в критическом состоянии.

Первоначально сообщалось о шести пострадавших.

Санта-Кларита Калифорния США

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