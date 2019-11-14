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Стрельба произошла в калифорнийской школе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы, произошедшей в школе на юге штата Калифорния, сообщает Associated Press.

По данным полиции, пока нельзя точно сказать, получили ли все пострадавшие огнестрельные ранения или у них травмы другого характера.

На месте ЧП в городе Санта Кларита, что в 48 км от Лос-Анджелеса, работают полицейские.

В свою очередь CBS со ссылкой на шерифа сообщает, что подозреваемый - мужчина азиатской внешности, который пока не задержан.

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