Акция протеста против парламентской реформы в Тбилиси завершается

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Акция протеста в Тбилиси, начавшаяся в четверг, в эти часы завершается, сообщает корреспондент "Интерфакса".

На площади перед парламентом остаются несколько десятков человек. На проезжей части проспекта Руставели участники акции разбили палатки и намерены оставаться в них всю ночь.

Часть участников акции провела манифестацию к дому лидера правящей в Грузии партии Бидзины Иванишвили, где ими были сделаны надписи на стенах здания - "Бидзина, уходи!". Представители полиции заявили журналистам, что в связи с этой надписью будет начато административное расследование. Между тем полицейские не стали никого задерживать.

На акции в четверг было заявлено, что протест на площади перед парламентом будет продолжен и в пятницу, и в субботу, а в воскресенье состоится многотысячное народное собрание, в котором примут участие представители всего грузинского общества и всех политических партий.

Требование участников акции к властям - назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе и распустить действующее правительство.

Протест в Тбилиси начался в четверг после срыва принятия в парламенте законопроекта, по которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти по пропорциональной системе. При голосовании депутаты правящей партии "Грузинская мечта", избранные по мажоритарным спискам, отказались поддержать проект, мотивируя тем, что при пропорциональной системе выборов невозможно будет создать стабильное правительство и Грузии постоянно будет угрожать политический кризис.