Оппозиционеры не пустили депутатов парламента Грузии на работу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Протестующие представители оппозиции утром в понедельник продолжили блокировать входы в парламент Грузии в Тбилиси. Акция продолжается с воскресенья.

В понедельник оппозиционеры окружали и не давали пройти в здание депутатам, сообщает корреспондент "Интерфакса". В частности, они не пустили депутата от фракции "Грузинская мечта" Реваза Арвеладзе. Он был вынужден покинуть территорию парламента. Перед этим он назвал происходящее "откровенным насилием", отметив, что оппозиция при этом называет свой протест "мирным".

Также в парламент не были пропущены депутаты Мераб Кварая и Гия Жоржолиани. Полицейские обеспечивают охрану только тех депутатов, которые отошли от здания.

Вместе с протестующими у парламента находятся некоторые лидеры оппозиции. Они упрекают подходящих к зданию депутатов в провале конституционного законопроекта о переходе парламентских выборов к пропорциональной системе, сообщают "Новости-Грузия".

Всю ночь около парламента оставались в палатках около 200 протестующих, которые грелись у костров в железных бочках. С вечера они повесили цепи с замками на ворота здания, а подъезды к нему перекрыли мешками со строительным мусором и песком.

Пикетирование парламента началось после акции протеста в воскресенье, участники которого призвали к объединению оппозиции "против ненормальной системы управления государством одним человеком, олигархом Бидзиной Иванишвили", создателем партии "Грузинская мечта". Основные требования протестующих - проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, отставка правительства и замена его временным кабинетом, освобождение задержанных после прошлых протестов 20 июня и смена состава Ценртризбиркома.

Утром в понедельник лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе призвал депутатов не приходить на работу "во избежание инцидентов".