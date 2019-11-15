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Источник сообщил о переговорах о поставке Турции дополнительной партии С-400

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Турция продолжают переговоры о поставке Анкаре новой партии российских систем ПВО С-400 "Триумф", сообщил "Интерфаксу" информированный российский источник.

Он напомнил, что у Турции есть опцион на приобретение дополнительных систем С-400. Она уже приобрела четыре таких дивизиона, сделка оценивается в $2,5 млрд и частично оформлена в кредит, как говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Ранее о возможной покупке Турцией дополнительной партии С-400 заявляли вице-премьер Юрий Борисов и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

23 октября Михеев заявил "Интерфаксу", что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом США Дональдом Трампом в ноябре заявил, что его страна не может отказаться от российских С-400 в пользу американских систем Patriot. Он допустил закупку Patriot, но не в качестве замены С-400.

Трамп назвал закупку Турцией российских ПВО проблемой для США и НАТО.

С-400 - система ПВО дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Турция С-400 Юрий Борисов Рособоронэкспорт Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп США НАТО

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