Amazon оспорит решение Пентагона отдать Microsoft "облачный" контракт на $10 млрд

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc опротестует решение Пентагона отдать Microsoft 10-летний контракт объемом $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США.

Проект JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) предусматривает модернизацию технологической инфраструктуры министерства обороны за счет перемещения его IT-систем с физических серверов в "облако". Amazon считалась главным претендентом на получение этого контракта, поскольку облачная платформа компании - Amazon Web Services (AWS) - уже используется ЦРУ и еще более 5 тыс. государственных агентств в США.

Тем не менее, Пентагон в октябре этого года отдал предпочтение Microsoft и ее облачному сервису Azure.

В сообщении AWS, распространенном в четверг, говорится, что Amazon обладает "уникальным опытом и квалификацией для предоставления важных технологий в соответствии с потребностями Минобороны".

В компании отмечают "недостатки и ошибки", допущенные в процессе выбора подрядчика для реализации проекта JEDI, а также "несомненную необъективность" этого процесса.

"Очень важно, чтобы эти моменты были проверены и исправлены", - считают в AWS.

"Мы также уверены, что для нашей страны очень важно, чтобы правительство и избранные лидеры распоряжались контрактами объективно и не использовали политическое влияние", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, другими претендентами на реализацию JEDI были Oracle Corp. и IBM Corp., причем обе компании высказывали недовольство процессом выбора подрядчика, а Oracle даже подала иск в суд, заявив, что Amazon имеет несправедливое преимущество за счет своих связей в Пентагоне.

Летом этого года в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп, который заявил, что может проверить процесс выбора подрядчика для реализации JEDI министерством обороны, поскольку "крупные компании жалуются на этот процесс".

Трамп регулярно конфликтует с основателем и CEO Amazon Джефом Безосом, и его вмешательство многие эксперты посчитали политически мотивированным.

Газета The Washington Post, принадлежащая Безосу и регулярно критикующая Трампа, на прошлой неделе написала со ссылкой на бывшего сотрудника Пентагона, что президент хотел осадить главу Amazon, закрыв для компании возможность участия в JEDI.

Акции Amazon подорожали на 0,2% на дополнительных торгах в четверг, стоимость бумаг Microsoft увеличилась на 0,5%.