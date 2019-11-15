Житель ДНР получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) осужден на 11 лет заключения за шпионаж в пользу украинской разведки в течение двух месяцев в 2017 году, сообщила генпрокуратура ДНР.

И.Ф. Назаренко будет отбывать наказание в колонии строгого режима, говорится в сообщении надзорного ведомства. "Приговор вступил в законную силу", - отметили в Генпрокуратуре республики.

Назаренко в ДНР обвинили в том, что в начале 2017 года он при проверке документов на украинском контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) был завербован сотрудником украинской разведки. Житель ДНР согласился передавать спецслужбе сведения о служащих Народной милиции (НМ) самопровозглашенной республики.

"В период времени с мая по июнь 2017 года Назаренко, находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, выполняя задание иностранной разведки, используя камеру своего мобильного телефона, осуществлял фотосъемку документов, подтверждающих факт прохождения лицами военной службы (в Народной милиции ДНР - ИФ)", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР. Полученные фотоснимки, по данным донецкого ведомства, обвиняемый передавал сотрудникам иностранной разведки.

12 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров, сказал, что "это является необходимой частью процесса" готовящегося нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной, самопровозглашенными республиками Донбасса и Россией.

Новый обмен, по словам Пристайко, будет "намного сложнее", чем состоявшийся в сентябре. "Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - сказал министр журналистам. Позднее он пояснил, что в ходе такого обмена Украина рассчитывает получить людей из Донбасса, Крыма, из России. Сроки нового обмена пока не называются.

Ранее, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".