Поиск

Из-за снегопадов на юго-востоке Франции свыше 300 тыс. домов остались без света

Жертвой стихийного бедствия стал один человек, еще один пострадал

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сильные снегопады на юго-востоке Франции привел к гибели одного человека, кроме того, сотни тысяч жилых домов остались без света, сообщают в пятницу региональные СМИ.

По их данным, 63-летний мужчина скончался в департаменте Изер после того, как на него упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Кроме того, 27-летний мужчина получил травмы, он госпитализирован.

Из-за снегопадов около 320 тыс. жилых домов остались без электричества, поскольку повалены линии электропередач.

Из-за непогоды нарушена работа общественного транспорта. Прервано движение региональных поездов, наиболее сложная ситуация сложилась в одном из самых крупных городов региона - Гренобле. Ожидается, что отправление поездов из Гренобля будет частично восстановлено ко второй половине дня пятницы.

На автомобильных трассах образовались пробки. Кроме того, на автотрассе А7, связывающей Лион и Марсель, полностью запретили движение грузовиков.

Франция Изер Гренобль

Новости

"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно

"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно

Бывший чиновник Минкультуры РФ попросил в Австрии политическое убежище

Бывший чиновник Минкультуры РФ попросил в Австрии политическое убежище

Amazon оспорит решение Пентагона отдать Microsoft "облачный" контракт на $10 млрд

Amazon оспорит решение Пентагона отдать Microsoft "облачный" контракт на $10 млрд

Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

"Интурист" подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Атамбаев отказался участвовать в процессе по освобождению криминального авторитета

Военные РФ взяли под охрану покинутый американцами аэродром в Сирии

Военные РФ взяли под охрану покинутый американцами аэродром в Сирии

США пообещали проблемы Египту в случае закупок российских истребителей

Россия и США обсудили практические вопросы реализации СНВ-3

Россия и США обсудили практические вопросы реализации СНВ-3
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');