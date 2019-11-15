Поиск

Австралийский лайнер совершил самый долгий перелет в истории пассажирской авиации

Австралийский лайнер совершил самый долгий перелет в истории пассажирской авиации
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Самолет австралийской авиакомпании Qantas, который следовал по маршруту Лондон - Сидней, совершил самый долгий беспосадочный авиаперелет в истории пассажирской авиации, сообщает в пятницу телеканал CNN.

Boeing 787-9 Dreamliner во время тестового полета оставался в воздухе 19 часов 19 минут и преодолел за это время расстояние в 17,8 тыс. километров. Таким образом было побито два мировых рекорда: полет был признан самым длинным коммерческим пассажирским рейсом как по преодоленному расстоянию, так и по времени, проведенному в пути.

Экипаж воздушного корабля вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 6 часов утра в четверг, 14 ноября. Во время полета судно пересекало воздушное пространство Германии, России, Польши, Белоруссии, Казахстана и Китая. Затем авиалайнер взял курс на юг, пролетев над Филиппинами и Индонезией.

Несмотря на то, что Боинг 787-9 может перевозить до 256 пассажиров, на этот раз на борту самолета находилось 50 человек, включая четырех пилотов. Отмечается, что в ходе полета пассажиры смогли дважды встретить рассвет.

Рейс "Лондон-Сидней" побил рекорд, установленный в октябре 2018 года по маршруту "Сингапурских авиалиний" из Нью-Йорка в Сингапур. Тогда полет лайнера продлился 18 часов.

Qantas Австралия Сидней Лондон

Новости по теме

Новости
Российско-украинский газовый конфликт

Топ-менеджер "Нафтогаза" ответил на предложение Путина снизить цену на газ

Топ-менеджер "Нафтогаза" ответил на предложение Путина снизить цену на газ

Москва зеркально ответит на помилование в Литве двух осужденных за шпионаж россиян

Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно

"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно

Бывший чиновник Минкультуры РФ попросил в Австрии политическое убежище

Бывший чиновник Минкультуры РФ попросил в Австрии политическое убежище

Amazon оспорит решение Пентагона отдать Microsoft "облачный" контракт на $10 млрд

Amazon оспорит решение Пентагона отдать Microsoft "облачный" контракт на $10 млрд

Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

"Интурист" подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Атамбаев отказался участвовать в процессе по освобождению криминального авторитета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');