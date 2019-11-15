Австралийский лайнер совершил самый долгий перелет в истории пассажирской авиации

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Самолет австралийской авиакомпании Qantas, который следовал по маршруту Лондон - Сидней, совершил самый долгий беспосадочный авиаперелет в истории пассажирской авиации, сообщает в пятницу телеканал CNN.

Boeing 787-9 Dreamliner во время тестового полета оставался в воздухе 19 часов 19 минут и преодолел за это время расстояние в 17,8 тыс. километров. Таким образом было побито два мировых рекорда: полет был признан самым длинным коммерческим пассажирским рейсом как по преодоленному расстоянию, так и по времени, проведенному в пути.

Экипаж воздушного корабля вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 6 часов утра в четверг, 14 ноября. Во время полета судно пересекало воздушное пространство Германии, России, Польши, Белоруссии, Казахстана и Китая. Затем авиалайнер взял курс на юг, пролетев над Филиппинами и Индонезией.

Несмотря на то, что Боинг 787-9 может перевозить до 256 пассажиров, на этот раз на борту самолета находилось 50 человек, включая четырех пилотов. Отмечается, что в ходе полета пассажиры смогли дважды встретить рассвет.

Рейс "Лондон-Сидней" побил рекорд, установленный в октябре 2018 года по маршруту "Сингапурских авиалиний" из Нью-Йорка в Сингапур. Тогда полет лайнера продлился 18 часов.