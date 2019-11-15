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Киев сменит руководство украинского ж/д оператора из-за "дикой коррупции"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины намерен сменить руководство АО "Укрзализныця" (Киев) из-за коррупции в национальном железнодорожном операторе.

"Коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всем, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, поскольку продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "1+1" в пятницу утром.

Глава украинского правительства подчеркнул, что компания является очень неэффективной и убыточной. "Почти каждый день горят локомотивы. В ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили", - отметил Гончарук.

Кроме того, добавил премьер, уже в пятницу правительство назначит нового руководителя государственной автотранспортной службы Украины "Укравтодор".

В августе советник президента Украины Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко предложил продать, разделив на части, крупные государственные компании-монополисты, в частности "Укрзализныцю". По мнению Устенко, украинского ж/д оператора нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи".

"Укрзализныця" является практически полным монополистом в сфере ж/д перевозок на Украине, компания объединяет все железные дороги страны.

Укрзализныця Украина Алексей Гончарук

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