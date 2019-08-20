Советник Зеленского предложил "убивать и расчленять монстров" госмонополий

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Советник президента Украины Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко предложил продать, разделив на части, крупные государственные компании-монополисты, в частности АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз".

"Как можно сдвинуть "наше судно с густой мели", на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие "монстры" должны быть "убиты" и "расчленены", - сказал Устенко в эфире "Радио НВ" в понедельник.

"Монстрами" он назвал НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю", Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) и "Укрспирт". По его словам, те из них, которые "мешают жить и дышать не дают", "должны просто уйти". В качестве примера советник Зеленского привел корпорацию ГПЗКУ.

По мнению Устенко, "Укрзализныцю" нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи". При этом "Укрспирт", по его мнению, "должен быть полностью приватизирован", а в ГПЗКУ "смысловой нагрузки в принципе не существует".

Комментируя скептицизм по вопросу приватизации, Устенко отметил, что Украина находится "на нижнем пике экономического цикла". По его мнению, нет гарантии, что "завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности".

"Но что для нас лучше? Ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс?" - добавил чиновник.

Как сообщалось, ранее в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляли о якобы намерениях команды Зеленского "распродать Украину "с молотка".

"В интервью агентству Bloomberg представители Офиса президента заявили о намерениях команды Зеленского снять мораторий на продажу украинской земли, распродать государственные банки и крупнейшие предприятия - "Укрзализныцю" и "Укрпочту". Это ясно говорит о том, что вместо выполнения предвыборных обещаний о мире и снижении тарифов "слуги народа" планируют распродажу страны "с молотка", - говорилось в заявлении ОПЗЖ.